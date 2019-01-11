/Происшествия/

Спасатели помогли врачам Скорой добраться до пострадавшего, проживающего в горном селе

9 января спасатели ЮРПСО МЧС России выезжали в село Аибга Адлерского района для оказания помощи врачам Скорой в транспортировке пострадавшего из горно-лесной местности.

Сообщение с просьбой доставить бригаду медиков к больному поступило в спасотряд МЧС от врача Скорой помощи, так как из-за сложных погодных условий машина Скорой проехать по горной дороге к пострадавшему не могла.

Спасатели ЮРПСО на автомобиле повышенной проходимости доставили врача к больному. После оказания ему первой помощи, сотрудники МЧС сопроводили мужчину 1994 г.р. к машине и вывезли из горной местности.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Снайперы ЮВО приступили к подготовке в горах Чеченской Республики на высоте более 2 тысяч метров

Спасатели помогли врачам Скорой добраться до пострадавшего, проживающего в горном селе

Инсульт: Извините за банальность, но это должен знать каждый...

Почта России будет взимать таможенные пошлины онлайн

Расчеты «Бук-М2» и С-300ПС ЮВО на Кубани уничтожили ракеты противника в дальней зоне поражения