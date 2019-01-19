На «Евродоне» вновь обнаружили птичий грипп

/Происшествия/

Скоро станут известны результаты экспертизы материалов умершей птицы, отобранных на площадке ГК «Евродон».

Вспышка птичьего гриппа в трех корпусах привела к гибели значительной части поголовья. В настоящее время погибло более 5 тыс. птиц. О падеже птицы стало известно в первые январские рабочие дни.

Как отметили на предприятии, при вскрытии первых погибших птиц обнаружили водянку, что для птичьего гриппа не совсем характерно. В момент заражения в корпусах находилось минимальное число людей, поэтому не исключено, что вирус могли занести намеренно. Вторая версия – случайность, технологический фактор. Специальная комиссия установит причину заражения.

Сейчас на предприятии ведется обработка территории, принимаются меры по недопущения распространения вируса.

Первый случай гибели птиц от гриппа на «Евродоне» был зафиксирован в конце 2016 года. Тогда производитель понес миллиардные потери, а зараженное мясо попало в продажу. В июле 2018 года также были подозрения, что вирус вернулся, однако дополнительная проверка дала отрицательный результат.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/agronovosti-yga-rossii/18451-Na-Evrodone-vnov-obnaruzhili-ptichij-gripp