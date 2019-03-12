ДТП в Лазаревском районе

/Происшествия/

12 марта 2019 года в 7 часов 15 минут на участке на автодороги А-147 «Джубга - Сочи до границы с Республикой Абхазия» 166 км + 900 м (улица Батумское шоссе, д.69), произошло дорожно-транспортное происшествиев, котором пострадал несовершеннолетний пассажир и водитель Нивы..

По предварительным данным, 45 летний житель Нальчика, управляя автомобилем Лада Веста двигался со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил неуправляемый занос, выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21213 (Нива), под управлением 48 летнего местного жителя. В результате столкновения получила ранения 17 летняя пассажирка ВАЗ 21213. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать тяжелых травм.

Причины и условия сопутствующие совершению дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, пренебрежение использования ремней безопасности является нарушением Правил дорожного движения, не соблюдение которых приводит к тяжелым последствиям.