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Двое несовершеннолетних, разыскиваемых в Горячем Ключе, обнаружены

В дежурную часть ОМВД России по городу Горячий Ключ поступило сообщение о том, что 23 мая двое несовершеннолетних ушли из дома и до настоящего времени не вернулись.

На розыск детей ориентированы все наружные наряды полиции, созданы поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников полиции.

Несовершеннолетние были обнаружены сотрудниками полиции на одной из улиц города Краснодар. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время они будут переданы их законным представителям.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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