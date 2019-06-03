Сотрудники транспортной полиции обнаружили в Анапе пропавшего несовершеннолетнего читинца

/Происшествия/

2 июня 2019 года в 23:00 на территории железнодорожного вокзала инспекторы Отделения по делам несовершеннолетних Анапского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках патрулирования территории был обнаружен Седельников Данил Александрович – несовершеннолетний читинец, объявленный 30 мая 2019 года в розыск.

Молодой человек со своим 17-летним товарищем, Ивченко Артемом Витальевичем, прибыл на вокзал с целью уточнения стоимости и наличия билетов до Читы в кассах.

«В ходе беседы с молодыми людьми выяснилось, что все эти дни они находились на территории города-курорта без средств к существованию, законных представителей, без места пребывания. Все трое суток ночевали на лежаках центрального пляжа Анапы, - рассказала майор полиции, начальник отделения по делам несовершеннолетних Вероника Бутовецкая. - Сейчас Данил и Артем нуждаются в помощи государства и ожидают прибытия в Анапу родителей или их законных представителей в Анапском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних».

Также известно, что мать Артема Ивченко была в курсе местонахождения сына, именно поэтому не заявляла о поисках ребенка.

Напомним, что о пропаже Данила Седельникова, прибывшего поездом «Москва – Анапа» на курорт, сообщил отец парня, позвонивший на телефон дежурной части транспортной полиции Анапы.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте