Спасатели эвакуировали с Большого Фиштинского ледника травмированного туриста

/Происшествия/

Днем 20 июля с приюта «Фишт» оперативному дежурному поступила информация о том, что на Большом леднике сорвался турист. При падении он получил черепно-мозговую травму и переломы нижних конечностей, необходима эвакуация.

Спасатели сочинского отряда вылетели на вертолёте, в связи с туманом борт не смог подойти к пострадавшему, поэтому высадил группу ниже по склону, в зоне видимости рельефа. Вертолет сел на приюте в ожидании дальнейших распоряжений. Из-за резкого ухудшения погоды, и в связи с этим невозможностью забрать пострадавшего со спасателями с ледника, было принято решение транспортировать пострадавшего пешим способом к приюту «Фишт».

21 июля спасатели, совместно с туристами, которые в этот момент находились в районе спасательных работ, на носилках транспортировали пострадавшего на приют. Кроме того, ночью к ним присоединились сотрудники Адыгейского ПСО, которые пришли на приют Фишт, что бы оказать дополнительную помощь в транспортировке пострадавшего, если борт не сможет подняться из-за непогоды.

В 7.00 борт по погоде вылетел на приют «Фишт» и забрал пострадавшего и спасателей. На Яворовой поляне турист был передан врачам «Скорой помощи».

Пострадавший 1972 года рождения отправился на восхождение один и не был зарегистрирован в МЧС.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России