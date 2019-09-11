/Происшествия/

Сегодня вечером, 11 сентября, на проспекте Ленина загорелась сухая трава.

В 17:50 на место незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России. 

По прибытии было установлено, что происходит горение на площади 100 кв. метров, сообщили «КИ» в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар локализовали в 17.58, ликвидировали в 18.15.
Пострадавших и погибших нет.
«Малая Земля» - плацдарм в районе Станички (мыс Мысхако) южнее Новороссийска, образовавшийся 4 февраля 1943 года в результате десантной операции 18-й десантной армии Черноморской группы войск и Черноморского флота, предпринятой с целью освобождения города.

Источник: http://ki-news.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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