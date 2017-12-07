В Новороссийске  На территории зенитного ракетного полка ПВО  прошла выставка вооружения времен войны

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На территории зенитного ракетного полка ПВО Южного военного округа в Новороссийске прошла выставка экспонатов музея местного поискового отряда, которую посетили военнослужащие, гражданский персонал части и члены их семей.

Гостям выставки были представлены образцы вооружения и экипировки времен Великой Отечественной войны, а также личные вещи военнослужащих, найденные поисковым отрядом в местах ожесточенных боев на «Малой земле».

Подобные выставки новороссийских поисковиков проводятся в соединениях и частях Новороссийского гарнизона в рамках мероприятий по изучению военной истории и патриотическому воспитанию военнослужащих.

«Малая земля» - плацдарм в районе мыса Мысхако, южнее Новороссийска, образовавшийся 4 февраля 1943 года в результате десантной операции 18-й десантной армии Черноморской группы войск и Черноморского флота, предпринятой с целью освобождения города. Героическая оборона этого клочка земли продолжалась 225 дней и завершилась утром 16 сентября 1943 года освобождением Новороссийска.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа