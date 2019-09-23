/Происшествия/
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Краснодаре
Пять человек были госпитализированы после столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Краснодарском крае
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Авария произошла под Краснодаром в воскресенье, 22 сентября. Произошло столкновение маршрутного такси Hyundai и автомобиля Mercedes. В результате произошедшего были госпитализированы пять человек....По информации агентства, авария произошла в районе поселка Колосистый в Краснодарском крае. По предварительным данным, среди пострадавших имеются двое несовершеннолетних. Состояние одного из пяти пострадавших оценивается как тяжелое.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Происшествия