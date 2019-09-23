Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Краснодаре

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Пять человек были госпитализированы после столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Краснодарском крае

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Авария произошла под Краснодаром в воскресенье, 22 сентября. Произошло столкновение маршрутного такси Hyundai и автомобиля Mercedes. В результате произошедшего были госпитализированы пять человек....По информации агентства, авария произошла в районе поселка Колосистый в Краснодарском крае. По предварительным данным, среди пострадавших имеются двое несовершеннолетних. Состояние одного из пяти пострадавших оценивается как тяжелое.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю