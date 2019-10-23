В Новороссийске прокуратура через судебное понуждение потребовала взыскать с директора организации более 98 миллионов рублей неуплаченных налогов

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Ранее приговором Октябрьского районного суда г. Новороссийска, вступившим в законную силу, директор ООО «Александровское» Владимир Писанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что общество осуществляло деятельность по оптовой торговле и переработке зерновых культур в таможенном режиме экспорта и на внутреннем рынке России. Писанов, подавая в 2010-2011 году налоговые декларации, умышленно включал необоснованные выплаты по НДС, в результате чего организация уклонилась от уплаты налогов. До настоящего времени с организации взыскать неуплаченный налог не представляется возможным, её деятельность прекращена в связи с завершением процедуры банкротства.

Согласно законодательству, причиненный ущерб подлежит в полном объеме возмещению лицом, его причинившим. Ущерб Российской Федерации в виде неуплаченных налогов причинен Писановым как физическим лицом, возглавлявшим ранее юридическое лицо и являвшимся его законным представителем.

В связи с изложенным прокурор г. Новороссийска обратился с исковым заявлением в суд.

Решением суда, с которым согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, требования прокурора удовлетворены в полном объеме, ущерб, причиненный преступлением государству, в виде неуплаченных налогов на сумму более 98 миллионов рублей взыскан с указанного гражданина.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-novorossiyske-prokuratura-cherez-sudebnoe-3