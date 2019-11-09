Внимание, бешенство!

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В текущем году в Краснодарском крае установлено 2 случая заболевания бешенством.

За истекший период 2019 года в Краснодарском крае установлено 2 случая заболевания бешенством. Один случай был зарегистрирован на диком животном (шакал) и один на домашнем животном (собака).

Бешенство – острое вирусное заболевание теплокровных млекопитающих, в том числе и человека, протекает с тяжёлым поражением нервной системы и, как правило, заканчивается смертью.

Основным источником распространения бешенства являются дикие плотоядные – лисицы, енотовидные собаки, волки, крысы, а также безнадзорные собаки и кошки. Пути заражения - вирус бешенства проникает в организм человека или животного при непосредственном контакте с бешеным животным через укусы, царапины, со слюной, через повреждённую кожу, через повреждённую кожу, через слизистую оболочку глаз, рта, носа, желудка. Скрытый период с момента заражения до проявления заболевания может длиться от 3-х дней до 3-х лет.

Клинические признаки – заболевание бешенством у животных проявляются в буйной или тихой форме. Больное животное, например собака, вначале угнетена, забивается в тёмный угол, не откликается на зов владельца, затем внезапно лает, хватает ртом воздух. Аппетит у такого животного извращён, т.е. не характерен и противоестественен: животное грызёт и проглатывает инородные предметы, появляется массивное слюнотечение, затем судороги, паралич нижней челюсти, глотательных мышц и конечностей. летальный исход обычно наступает на 4-8 день.

У кошек болезнь протекает с теми же признаками, что и у собак. больные кошки очень опасны для людей. Нападая на человека, они стремятся укусить лицо. У диких животных заболевание проявляется необычным поведением – отсутствием страха перед человеком, неспровоцированным нападением на людей или животных.

Уважаемые владельцы животных, для недопущения этого опасного заболевания у Ваших домашних питомцев и предохранения от заболевания бешенством Вас и членов Ваших семей, необходимо:

Избегать любых контактов с бродячими и бездомными животными;

Ежегодно вакцинировать Ваших домашних животных против бешенства;

Выводить собак на прогулки только в намордниках и на поводке;

Регистрировать принадлежащих животных в установленном порядке;

Осуществлять продажу, покупку и вывоз собак и кошек только при наличии ветеринарных сопроводительных документов и при наличии отметки о вакцинации от бешенства.

В случае травмирования животными (укусы, царапины или т.п.) Вас, или Ваших близких необходимо немедленно обращайтесь в медицинские учреждения для оказания помощи, а также предоставляйте животное для ветеринарного наблюдения и обследования органы государственной ветеринарной службы.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора