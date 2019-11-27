Полицейские Новороссийска задержали подозреваемую в краже

/Происшествия/

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило заявление от местного жителя, о том, что из его квартиры пропали денежные средства в размере 140 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно – оперативная группа.

Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Установлено, что накануне происшествия в гостях у заявителя находилась его новая знакомая из Анапы.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. Женщину задержали по месту ее пребывания в городе Новороссийске и доставили в отдел полиции.

Похищенные деньги задержанная успела потратить по своему усмотрению.

В отношении подозреваемой следственным подразделением отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску