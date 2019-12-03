Краснодарская таможня изъяла автомобиль MERCEDES BENZ Е500 с истекшим сроком временного ввоза

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Краснодарской таможни установили факт передачи временно ввезенного транспортного средства международной перевозки иному лицу.

Гражданин России, имея в распоряжении и пользовании на территории ЕАЭС автомобиль марки «MERCEDES BENZ E500», временно ввезенный в качестве транспортного средства международной перевозки (ТСМП) с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей, умышленно передал транспортное средство иному лицу на территории ЕАЭС без уплаты соответствующих таможенных платежей.

- Мужчина знал о запрете передачи автомобиля иному лицу, а также о возникновении обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин в отношении данного транспортного средства в случае совершения указанных действий, - отметил начальник отделения дознания Игорь Забазнов. - Сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила 2 029 095,64 рублей.

По данному факту Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере).

Напоминаем, что согласно пункту 2 статьи 275 ТК ЕАЭС временно ввезенные ТСМП должны находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществляющих их ввоз на таможенную территорию ЕАЭС. Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 275 ТК ЕАЭС на таможенной территории ЕАЭС не допускаются передача временно ввезенных ТСМП иным лицам, в том числе в аренду (субаренду).

Татьяна БУРМИСТРОВА, пресс-секретарь Краснодарской таможни