Спасатели извлекли из автомобиля тело погибшего водителя такси

/Происшествия/

21 января в 11.23 оперативному дежурному Южного ЮРПСО МЧС поступило сообщение, что в Центральном районе города, на улице Виноградной, водитель такси потерял управление, пересек полосу встречного движения и врезался в забор частного дома.

В результате происшествия водитель заблокирован, необходима помощь спасателей.

Сотрудники ЮРПСО прибыли на место ДТП, деблокировали тело погибшего гражданина Украины 1980 г.р. с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали сотрудникам следственных органов.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России