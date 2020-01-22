/Происшествия/

Спасатели извлекли из автомобиля тело погибшего водителя такси

21 января в 11.23 оперативному дежурному Южного ЮРПСО МЧС поступило сообщение, что в Центральном районе города, на улице Виноградной, водитель такси потерял управление, пересек полосу встречного движения и врезался в забор частного дома.

В результате происшествия водитель заблокирован, необходима помощь спасателей.

Сотрудники ЮРПСО прибыли на место ДТП, деблокировали тело погибшего гражданина Украины 1980 г.р. с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали сотрудникам следственных органов.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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