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Спасатели извлекли из автомобиля тело погибшего водителя такси
21 января в 11.23 оперативному дежурному Южного ЮРПСО МЧС поступило сообщение, что в Центральном районе города, на улице Виноградной, водитель такси потерял управление, пересек полосу встречного движения и врезался в забор частного дома.
В результате происшествия водитель заблокирован, необходима помощь спасателей.
Сотрудники ЮРПСО прибыли на место ДТП, деблокировали тело погибшего гражданина Украины 1980 г.р. с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали сотрудникам следственных органов.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия