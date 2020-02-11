Полицейские Новороссийска выявили незаконную реализацию алкогольной продукции

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43-летний продавец магазина реализовал пиво без разрешительных документов. Из незаконного оборота правоохранители изъяли около 500 литров алкоголя.

Участковые уполномоченные отдела полиции Центрального района Управления МВД России по г. Новороссийску, в рамках рейдовых мероприятий, проводимых на территории района, выявили факты незаконной реализации алкогольной продукции.

В торговом объекте, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, продавец осуществлял реализацию пива без разрешительных документов. Всего из незаконного оборота полицейские изъяли около 500 литров алкогольной продукции.

В отношении недобросовестного предпринимателя, организовавшего незаконный бизнес, правоохранители составили административный протокол по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения, по существу. Санкции данной статьи, кроме изъятия предмета правонарушения, предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску