В Кущевском районе направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

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Отделом дознания ОМВД России по Кущевскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».

Установлено, что обвиняемый для получения пенсии и иных социальных выплат и льгот предоставил в местные государственные учреждения, занимающееся обязательным пенсионным и социальным обеспечением, подложные документы о наличии у него инвалидности первой группы. Таким образом, местный житель в течение полутора лет незаконно получал пенсионные и социальные выплаты. Сумма причиненного ущерба составила более 240 000 рублей.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю