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В Новороссийске погиб водитель

11 марта 2020 года, около 06:40, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ЛАДА 2107, двигался по ул. Агатовая п. Борисовка, по предварительной версии, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дорожный знак) и опрокидывание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Происшествия

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