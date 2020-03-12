Арбитражным суд Краснодарского края привлек к ответственности АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» за производство фальсифицированной молочной продукции

/Происшествия/

В рамках выполнения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции при проведении лабораторных исследований ФГБУ «Краснодарская МВЛ» образца творога м.д.ж. 9% торговой марки «Твороговъ», изготовленного АО «Приморско-Ахтарский молочный завод», установлены растительные масла и жиры на растительной основе.

Исследованный образец творога отобран государственным инспектором Южного межрегионального управления Россельхознадзора в одном из детских садов города Новороссийска.

В январе 2020 года юридическому лицу АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии, выданной на творог м.д.ж. 9 % торговой марки «Твороговъ».

В связи с тем, что ранее, в 2019 году, АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» Управлением неоднократно был привлечен к административной ответственности за производство фальсифицированной молочной продукции в соответствии с ч.1ст.14.43 КоАП РФ материалы административного дела по вышеуказанному факту были направлены на рассмотрение в суд.

В марте 2020 года Арбитражным судом Краснодарского края вынесено решение о привлечении юридического лица АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст.14.43 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 700 000 рублей.

Справочная информация

В рассматриваемом случае угроза причинения вреда здоровью состоит не в наличии в товаре жиров растительного происхождения (не молочного), не обладающих самостоятельной биологической опасностью, но в подмене ими полезных элементов жиров молочного происхождения, регулярное получение которых организмом является необходимым, а недостаток их вследствие замены растительными жирами и их дефицит может привести к остеопорозу у взрослых и рахиту у детей, нарушению обменных процессов в органах зрения, сердечно-сосудистым заболеваниям. Подмена молочных жиров жирами немолочного происхождения создает также угрозу ожирения, и аллергической реакции (индивидуальной непереносимости).

Нахождение в обороте фальсифицированной молочной продукции жирами немолочного происхождения не исключает риска ее приобретения потребителями с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, употребление которой им противопоказано, детям, употребление которой запрещено, лицам с различными заболеваниями, использующих в целях лечебного питания диету с повышенным содержанием белка.

Кроме того, использование фальсифицированной растительными жирами молочной продукции в детских учреждениях, а также для питания детей в детском санатории для больных и инфицированных туберкулезом, носит системный характер и не является добровольным выбором потребителя. С учетом указанных обстоятельств усматривается угроза причинения вреда здоровью граждан, в рассматриваемом случае – детей.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора