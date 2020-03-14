/Происшествия/

В порту «Новороссийск» не допущено к ввозу 85 тонн зараженного бурой гнилью картофеля

В морской порт «Новороссийск» за истекший период текущего года поступило 20,2 тыс.тонн продовольственного картофеля из Египта.

В ходе проведения фитосанитарного контроля в отношении подкарантинной продукции в 3 партиях весом 85,2 тонны, инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен карантинный объект — возбудитель бурой гнили картофеля.

Наличие объекта подтверждено заключением Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

С целью недопущения распространения болезни зараженный груз был запрещен к ввозу на территорию РФ.

Бурая гниль картофеля — одна из опаснейших болезней. Растения картофеля внезапно увядают, листья желтеют, скручиваются и буреют. Нижняя прикорневая часть стебля размягчается и загнивает. Сосуды окрашиваются в бурый цвет и при разрезе из них вытекают капли бактериальной слизиБолезнь причиняет значительный экономический ущерб. Урожайность отдельных сортов снижается до 40%, а при хранении потери достигают 50% и более.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Военнослужащие Черноморского флота получат возможность проголосовать прямо на кораблях

Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий по всей России

Кубань принимает Эстафету Победы

Грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП в Краснодарском крае

Школьники Кубани побывали в гостях у спецназа ЮВО в День призывника