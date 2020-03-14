В порту «Новороссийск» не допущено к ввозу 85 тонн зараженного бурой гнилью картофеля

/Происшествия/

В морской порт «Новороссийск» за истекший период текущего года поступило 20,2 тыс.тонн продовольственного картофеля из Египта.

В ходе проведения фитосанитарного контроля в отношении подкарантинной продукции в 3 партиях весом 85,2 тонны, инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен карантинный объект — возбудитель бурой гнили картофеля.

Наличие объекта подтверждено заключением Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

С целью недопущения распространения болезни зараженный груз был запрещен к ввозу на территорию РФ.

Бурая гниль картофеля — одна из опаснейших болезней. Растения картофеля внезапно увядают, листья желтеют, скручиваются и буреют. Нижняя прикорневая часть стебля размягчается и загнивает. Сосуды окрашиваются в бурый цвет и при разрезе из них вытекают капли бактериальной слизиБолезнь причиняет значительный экономический ущерб. Урожайность отдельных сортов снижается до 40%, а при хранении потери достигают 50% и более.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора