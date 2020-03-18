ЧП на Маркотхском хребте

/Происшествия/

Четверо парней из Республики Беларусь решили полюбоваться Геленджиком с Маркотхского хребта.

Насладившись видами курорта, ребята решили возвращаться обратно. В это время начало темнеть. Один из парней оступился рядом с обрывом и начал падать.

Во время падения парень спасался, как мог: цеплялся руками за траву и каменные выступы. Застрявшая между скальными породами нога остановила падение и возможные тяжелые последствия. Его товарищи, не теряя ни минуты, стали звонить в службы спасения.

Две бригады спасателей выехали незамедлительно. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники «Кубань-СПАС», через несколько минут там же была бригада «Аварийно-спасательной службы Геленджика». Восемь спасателей в полной темноте, с использованием спецосвещения, искали пострадавшего.

При падении молодой человек получил множество ушибов, несколько раз ударился головой, сломал тазобедренную кость. Спасатели аккуратно освободили ногу пострадавшего от каменного плена и оказали ему первую медицинскую помощь: наложили мобильную шину на место травмы и переложили на носилки.

В течение часа спасатели осторожно спускались с горы, транспортируя пострадавшего. Внизу ожидала карета скорой помощи. Больной был доставлен в отделение травматологии Городской больницы Геленджика, где находится и сейчас.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик