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Митингующих во Владикавказе разогнали силой

Митинг на площади Свободы Владикавказа разогнали силой. Такое распоряжение отдал министр управления МВД по Северной Осетии Михаил Скоков.

 

В настоящий момент территория почти полностью зачищена. Когда сотрудники ОМОНа оттесняли людей с площади, то им оказали жесткое сопротивление. Толпа начала кидать в правоохранителей куски гранита и бутылки. В ответ омоновцы применили дубинки.

Сейчас перекрыты въезд во Владикавказ, а центр города остаётся оцепленным. Также задерживаются машины с уезжающими с площади митингующими.

Напомним, что митинг против действующей республиканской власти начался во Владикавказе в 12 часов. За день на площади побывало не менее двух тысяч человек.

Митингующие требовали отставки парламента и правительства республики, а также освобождения накануне задержанного Чельдиева.

На переговоры с населением выходили глава республики Вячеслав Битаров, глава администрации города Тамерлан Фарниев, глава муниципального округа города Русланбек Икаев, руководитель администрации главы и правительства Рустем Келехсаев, депутат Госдумы Артур Таймазов и Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Ни одному из них не удалось выстроить диалог с митингующими. Результатом переговоров своей инициативной группы с Битаровым вышедшие на митинг остались недовольны.

Источник: https://www.kavkazr.com/a/30566330.html

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Категория: Новости / Происшествия

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