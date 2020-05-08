Прокурор Краснодарского края добился восстановления жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны

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Тихорецкая межрайонная прокуратура провела проверку по обращению 93-летнего участника Великой Отечественной войны о нарушении жилищных прав.

Установлено, что ранее постановлением администрации муниципального образования Тихорецкий район ветерану незаконно отказано в постановке на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении. В то же время комиссией не принято во внимание, что в жилище ветерана отсутствуют какие-либо коммунальные удобства.

В целях защиты прав ветерана Великой Отечественной войны межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

В рассмотрении дела принял участие прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. В настоящее время права ветерана восстановлены.

Источник: сайт Прокуратуры Краснодарского края