Байкеры будут помогать спасателям!

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Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю и местные байкеры подписали официальное соглашение о сотрудничестве, обмену информацией и оказанию взаимопомощи при ДТП, ЧС и пожарах.

Соглашение было подписано руководителем геленджикского байк-сообщества Эдуардом Че?рным и полковником внутреннеи? службы Дмитрием Кислицыным начальником 2 пожарно-спасательного отряда. В рамках соглашения байкеры будут обучаться на базе МЧС оказывать доврачебную помощь пострадавшим при ДТП, отрабатывать алгоритмы действий при пожарах и участвовать в аварийно-спасательных мероприятиях и совместных тренировках со спасателями.

Байкеров на дорогах Кубани и Геленджика очень много. Их сообщество отличают такие принципы, как братство и взаимовыручка и этих принципы действительно основополагающие. В принципе, не удивительно, когда ребята на мотоциклах самоотверженно бросаются на выручку на дороге друг к другу и к другим участникам движения. Теперь же современные рыцари на стальных конях будут оказывать помощь на совершенно ином уровне

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик