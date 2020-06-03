Проводятся доследственные проверки по факту гибели граждан в результате пожаров, произошедших на территории края

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Следователи территориальных следственных отделов выясняют обстоятельства гибели двоих граждан в результате пожаров в двух районах края, произошедших за истекшие сутки.

В ночь на 2 июня 2020 года в правоохранительные органы Курганинского района поступило сообщение о возгорании в домовладении 48-летнего местного жителя, расположенном на улице 8 Марта в станице Термигоевской. Сосед мужчины, увидев возгорание самостоятельно вытащил хозяина дома из горящего жилища, а также вызвал на место пожарную службу и медиков. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, а врачи оказали хозяину домовладения медицинскую помощь, но несмотря на это, он скончался. По данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно организована доследственная проверка.

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю проводится доследственная проверка по факту гибели 82-летней местной жительницы в результате пожара. По имеющимся данным, днем 2 июня 2020 года соседи пожилой женщины увидели задымление в ее доме на улице Садовой в станице Раевской. Об этом они сообщили в пожарную службу. После прибытия на место пожарных возгорание было локализовано, после чего в помещении было обнаружено тело погибшей.

По всем фактам гибели местных жителей проводятся доследственные проверки, в рамках которых назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, а также будут установлены точные причины и очаги возгорания. По окончании проверок будут приняты процессуальные решения.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю