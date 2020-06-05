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Спасатели помогли ребенку, застрявшему ногой в ливневой решетке

04 июня в 19.25 вечера от очевидца  в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что на улице Тепличная у ребенка застряла нога в ливневой решетке.

Прибыв на место, спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России, разжав металлические прутья ливневой канализации, освободили ногу 5-летнего сочинца. Как рассказал спасателям юный пострадавший, он застрял в решетке, когда бежал по улице и не заметил ливнёвку.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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