Спасатели помогли ребенку, застрявшему ногой в ливневой решетке

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04 июня в 19.25 вечера от очевидца в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что на улице Тепличная у ребенка застряла нога в ливневой решетке.

Прибыв на место, спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России, разжав металлические прутья ливневой канализации, освободили ногу 5-летнего сочинца. Как рассказал спасателям юный пострадавший, он застрял в решетке, когда бежал по улице и не заметил ливнёвку.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России