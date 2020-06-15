Тимати – Ксении Собчак: «Ты – животное, раз можешь глумиться над чужим горем»

/Происшествия/

Между Тимати и Ксенией Собчак набирает обороты нешуточный скандал — телеведущая и рэпер и раньше не ладили между собой, а сегодня и вовсе перешли на личные оскорбления.

Все началось с клипа на песню «Офигенный хавчик», где снялись Тимати, Дима Милохин и Джиган — в нем рэпер высмеивает не только знаменитые злоключения Джигана, но и весь отечественный шоу-бизнес. Не обошел он вниманием и Ксению Собчак, о которой есть такие строчки: «Я заморочился неслабо и поджег руку, чтобы не дать Ксюше краба». После этого есть еще несколько предложений, которые телеведущая приняла на свой счет: «И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть ролик, как я пилю доску».

Для многих было очевидно: рэпер намекал на скандальное секс-видео, которое он добавил в ролик «Потанцуй со мной» в 2008 году. Позже музыкант признался: это была постановка, и никакого романа между ними не было. Но Ксении стало неприятно, и она по традиции молчать не стала: «Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох... Совсем парень рехнулся».

Позже оказалось, что под фразой «пилю доску» артист имел ввиду совсем другую историю — в Instagram Тимати признался, что имел в виду настоящую доску для серфинга, которую распилил в прямом эфире с Настей Ивлеевой.

Такое резкое выражение со стороны главы Black Star не случайно: ему крайне не понравилось то, как Ксения высмеяла признание Стаса Костюшкина об изнасиловании. Тимати сравнил Ксению Анатольевну с Региной Тодоренко – правда, последняя извинилась, так как испугалась за рекламные контракты. «А у тебя нет ни одного рекламного контракта», — язвит рэпер.

Кроме того музыкант считает: если бы люди узнали подлинную историю Ксении, их бы она очень удивила. «Уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени, я знаю», - добавил певец.

В конце своей речи артист обозвал телеведущую Бабой-Ягой, отметив, что долго пытался не обращать внимания на ее выпады в свой адрес — даже во время премии МУЗ-ТВ сдержался, потому что рядом была мама. Но теперь решил ответить.

Отметим, что Ксении Анатольевне не привыкать к конфликтным ситуациям. Например, звезда уже много лет ругается с бывшей подругой Тиной Канделаки, а также нелестно высказывается о многих деятелях шоу-бизнеса.

Источник: https://www.starhit.ru/novosti/timati-ksenii-sobchak-tyi-jivotnoe-raz-mojesh-glumitsya-nad-chujim-gorem-213947/?utm_medium=partner&utm_source=lentainform&utm_term=1259974&utm_content=1