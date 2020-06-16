Назван способ нормализовать ситуацию с беспорядками в Дагестане

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Окончательно пресечь беспорядки в Дагестане, где находится палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой, можно лишь одним способом. О нем рассказала в интервью радио Sputnik правозащитница Светлана Ганнушкина.

В ночь на вторник 16 июня в Дагестане вспыхнули беспорядки. На полицейских напали граждане Азербайджана, которые застряли в России из-за закрытых границ. Как сообщает агентство РИА Новости, участники беспорядков атаковали полицейских и разбили несколько машин. Правоохранители вызвали подкрепление и беспорядки прекратились.

В конфликте участвовало около 400 человек из палаточного лагеря. Люди были недовольны тем, что не могут попасть домой из-за закрытых границ и единственный способ защититься от повторения беспорядка — это отправить людей домой, рассказала председатель Комитета региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Тут должна быть инициатива со стороны государства, которое должно забрать своих граждан. Это - прежде всего. Им нужно идти на встречу. С другой стороны, я понимаю, что трудовые мигранты — это в основном люди, которые приехали на границу из Москвы, а столица сейчас наиболее серьезный очаг инфекции. Их боятся, но нужно принимать меры и забирать своих граждан", - рассказала правозащитница в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/