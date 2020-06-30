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Спасатели на носилках транспортировали из Тисо-самшитовой рощи трехлетнего сочинца

В Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России вызов поступил в 12.15 дня. По словам мамы малыша, ее трёхлетний сын упал на тропе в Тисо-самшитовой роще, в результате чего сломал руку.

К месту происшествия выехали спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Дойдя до пострадавшего, сотрудники МЧС оказали ребенку доврачебную помощь, наложив на руку фиксирующую повязку. Затем на носилках  транспортировали мальчика по тропе к выходу из Тисо-самшитовой рощи со стороны каньона «Чертовы ворота». Там ребенка передали врачам «Скорой помощи».

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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