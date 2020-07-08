Спасатели Новороссийска разобрали машину, чтобы спасти застрявшего в ней кота

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В Новороссийске спасатели разобрали машину, чтобы спасти кота, застрявшего под капотом, рассказал в своем инстаграм-аккаунте начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

К сотрудникам службы за помощью обратилась местная жительница. В своем авто, припаркованном возле дома по улице Исаева, девушка обнаружила застрявшего кота. Прибыв на место, спасатели поняли, что животное просто так не вызволить из беды – придется разбирать машину. Местные жители помогли откатить ее на ближайшую станцию технического обслуживания, после чего с машины сняли переднее колесо и вытащили напуганного кота.

Впрочем, пострадавший, как сообщает Алексей Одеров, «долго благодарить своих спасителей не стал» и сразу побежал в подъезд.

Источник: https://kuban.mk.ru/