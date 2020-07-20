ДТП 16.07.2020г. в Лазаревском районе

/Происшествия/

16.07.2020 в 23 часа 25 минут, на автодороге «Джубга-Сочи»104+100м, водитель 1980 года рождения, житель Саратовской области, управляя транспортным средством «Фольксваген Пассат», уснул за рулем автомобиля и совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил столкновение с транспортным средством «Хонда», двигающимся во встречном направлении, под управлением 42-х летнего жителя Белгородской области. В результате ДТП пострадали три пассажира транспортного средства «Хонда», в том числе 1 несовершеннолетний.

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Руководство Госавтоинспекции города Сочи обращается ко всем водителям: «Зачастую при рассмотрении обстоятельств аварий, происходящих в ночное время, выясняется, что уставший от длительной дороги водитель заснул за рулем. Водителям необходимо помнить о признаках утомления за рулем и незамедлительно принимать все возможные меры по их устранению. Одним из первых признаков на ранней стадии усталости является зевота. Сигналом может послужить также тяжесть в веках, учащенное моргание, звон в ушах, ощущение тяжести в руках. Если не принять во внимание эти признаки, наступает самое страшное — короткие периоды сна с открытыми глазами. В таких ситуациях водитель теряет контроль над собой и над автомобилем, что зачастую приводит к трагическим последствиям. Поэтому следует вовремя обратить внимание на все вышеперечисленные сигналы и прекратить движение. Пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством не только в состоянии опьянения, но и в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

Источник: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/23/divisions/3944