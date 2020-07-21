Спасатели поймали гадюку на приусадебном участке

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В пятницу, 17 июля, спасатели поисково-спасательного отряда № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» поймали гадюку на частном приусадебном участке, расположенном в деревне Дядьково городского округа Дмитров.

Спасатель (медик) Наталия Белова рассказала, что обеспокоенные хозяева дома сообщили о гадюке в Единую службу спасения «112».

«По прибытии к месту происшествия спасатели осмотрели территорию частного дома и место, где находилась змея. Специальным крюком спасатели несколько раз пытались подцепить змею, но она уползала и снова возвращалась. В очередной раз вернувшись на то же место, спасатели, выждав подходящий момент, подцепили ее и засунули в ведро, плотно закрыв крышкой. Спасатели выпустили змею в лесополосе вдали от населенных пунктов», – пояснила Наталия Белова.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"