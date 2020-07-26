ДТП в Хостинском районе города Сочи

/Происшествия/

24.07.2020 в 09 часов 00 минут, по ул. Транспортная, Центрального района г. Сочи, 24-х летний местный житель, управляя т/с Хендай не уступил дорогу т/с Тойота.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир т/с Хендай. Ребенок доставлен в больницу с травмами. Оба транспортные средства получили механические повреждения.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение очередности проезда является грубым нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи