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ДТП в Хостинском районе города Сочи

24.07.2020 в 09 часов 00 минут, по ул. Транспортная, Центрального района г. Сочи,  24-х летний местный житель, управляя т/с Хендай не уступил дорогу т/с Тойота.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир т/с Хендай.  Ребенок  доставлен в больницу с травмами.  Оба  транспортные средства получили механические повреждения.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение  очередности проезда является  грубым нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи

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Категория: Новости / Происшествия

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