ДТП в Лазаревском районе 05.07.2020

/Происшествия/

05.07.2020 в 18 часов 30 минут, на автодороге А-147 «Джубга – Сочи до границы с Республикой Абхазия» 102 км + 100 м, водитель Киа CEED при движении со стороны г. Сочи в сторону г. Туапсе, выехал на полосу проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении КАМАЗ 4310, который после столкновения продолжил движение и наехал на металлическое ограждение справа по ходу движения.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Киа.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу предназначенную для встречного движения является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/23/divisions/3944