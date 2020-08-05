Сочинский национальный парк снова во власти пожара

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В Краснодарском крае снова горит Сочинский национальный парк. Информация о возгорании появилась утром 4 августа, рассказали в ГУ МЧС России по краю. Загорелась лесная подстилка общей площадью 0,1 гектара.

Пожар прибыли тушить 40 сотрудников от РСЧС с помощью 10 единиц техники, а также 10 специалистов МЧС с помощью трех единиц техники. В тушении также задействовали авиацию Южного авиационно-спасательного центра МЧС, а именно – вертолет Ми-8, который совершил 16 сбросов. На данный момент известно, что пожар так и не локализовали.

Ранее огонь уже настигал нацпарк, в Головинском лесничестве. На тушение пожара ушло двое суток. За это время площадь возгорания увеличилась с половины гектара до трех.

Кроме того, пресс-служба МЧС напоминает, что в лесопожарная обстановка сохраняется во всем Краснодарском крае. Только за минувшие сутки удалось зафиксировать шесть фактов возгорания сухой травы.

Источник: https://kuban.mk.ru/