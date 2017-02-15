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В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 12 человек

В Краснодаре 14 февраля произошел пожар в многоэтажном доме.

Сообщение поступило в 19:15. Пожарные прибыли на место в 19:22. Возгорание локализовали в 19:43, открытое горение ликвидировали в 19:49, полностью устранили — в 19:56.

Площадь возгорания составила 40 кв. м. Спасатели эвакуировали 12 человек, никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 24 человека. Причина возгорания устанавливается.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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