В Армавире следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибли двое мужчин

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Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одном из домов на улице Декабристов в Старой Станице, в результате которого погибли двое 37-летних местных жителей.

По предварительным данным, поздно вечером 14 августа 2020 года произошло возгорание в одной из комнат домовладения, расположенного на улице Декабристов в Старой Станице города Армавира. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в жилище были обнаружены тела хозяина домовладения и его гостя. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю