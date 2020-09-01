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В Сочи страшная авария унесла жизни двух человек, еще двое получили травмы

31 августа, около трех часов дня, в Сочи произошла авария на дороге по улице Пластунской.

Как сообщает отдел ПБДД и ВСМИ УГИБДД краевого ГУ МВД России, трагедия унесла жизни двух человек, еще двое получили травмы.

По данным полиции, 45-летний водитель автомобиля «SsangYong» на правом закруглении дороги вылетел на «встречку» и столкнулся сразу с двумя машинами «Renault Logan».

В результате столкновения двое пассажиров первого «Renault» погибли. 37-летний водитель первого «Renault» и 34-летний пассажир второго автомобиля госпитализированы с травмами. Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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