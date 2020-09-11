Спасатели Хостинского подразделения транспортировали из леса женщину с травмой ноги

/Происшествия/

Сообщение о происшествии поступило в спасательный отряд от мужа пострадавшей туристки. Мужчина сообщил, что его жена при подъеме к Агурским водопадам подвернула ногу, самостоятельно продолжить путь дальше не может.

Прибыв на место, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России оказали пострадавшей доврачебную помощь, зафиксировав поврежденную ногу, после чего на жестких носилках транспортировали 55-летнюю туристку из горно-лесной местности к машине «Скорой помощи». На отдых в Сочи семейная пара приехала из Москвы.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России