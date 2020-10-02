В Сочи на восьмилетнего ребенка напал крот

/Происшествия/

СМИ сообщают, что в Сочи на восьмилетнюю девочку напал крот, происшествие случилось во дворе отеля.

Несмотря на безобидный внешний вид, маленькое млекопитающее успело прокусить ребенку палец. Предположительно, девочка сама попыталась потрогать животное, увидев в траве.

Ребенка отвези в больницу, где пострадавшей смогли оказать необходимую медицинскую помощь. Также врачи сделали девочке укол от бешенства и взяли у нее анализы на инфекции, разносчиками которых могут быть кроты.

Крот – небольшое животное из семейства насекомоядных, большую часть времени он проводит под землей, в своей норе. Он приносит пользу хозяйству, разрыхляя землю лапками, что позволяет ей сохранять больше влаги. Однако иногда крот бывает вредителем – когда повреждает корни садовых и овощных культур. В обычной жизни крот безобиден и не несет угрозы жизни и здоровью человека.

Источник: https://kuban.mk.ru/