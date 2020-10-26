/Происшествия/

Полицейские Новороссийска призывают граждан к бдительности

За прошедшие сутки горожане перечислили дистанционным мошенникам около  600 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции Приморского района обратились жители, с сообщением  о списании денежных средств с банковских карт.

Как, пояснил полицейским 40 - летний местный житель, ему на телефон поступил звонок, звонивший представился «службой безопасности банка» и убедил потерпевшего предоставить все данные банковских карт, в итоге были списаны денежные средства в сумме более 110 000 рублей.

Аналогичным способом лишился денег второй заявитель. 38- летнему местному жителю позвонили  и представились «службой безопасности банка», помимо списанных денежных средств, потерпевший оформил кредит и перечислил мошенникам денежные средства в сумме  более 70 000 рублей.

39 — летней заявительнице мошенники предложили обезопасить денежные средства и убедили назвать коды из смс сообщения, после этих манипуляций, потерпевшая лишилась денежных средств в сумме 420 000 рублей.

Уважаемые граждане, следуйте простым правилам, чтобы не стать жертвой мошенников:

- при поступлении звонка со словами абонента: «Вам звонят из службы безопасности банка»- ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР!

- не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности персональные идентификационные номера (CVC – последние три цифры на обратной стороне карты), даже сотрудникам банка. Ни один сотрудник банка не имеет права спрашивать PIN – код;

- не называйте пароли поступающих сообщений;

- подключить СМС информирование. Такая услуга позволяет отслеживать все операции, совершенные с вашей карты.

Будьте бдительны!

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Южное таможенное управление: за 9 месяцев 2020 года выявлено более 3,8 млн единиц контрафактной продукции

Фестиваль Робофест-онлайн стартовал в 65 регионах 

Студенты «Сириуса» отразили кибератаки на олимпийский стадион «Фишт»

Предстоящий съезд «Единой России» станет последним для многих избранных от неё депутатов Госдумы РФ

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, выпавшему из окна в Наро-Фоминском городском округе