Полицейские Новороссийска призывают граждан к бдительности

/Происшествия/

За прошедшие сутки горожане перечислили дистанционным мошенникам около 600 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции Приморского района обратились жители, с сообщением о списании денежных средств с банковских карт.

Как, пояснил полицейским 40 - летний местный житель, ему на телефон поступил звонок, звонивший представился «службой безопасности банка» и убедил потерпевшего предоставить все данные банковских карт, в итоге были списаны денежные средства в сумме более 110 000 рублей.

Аналогичным способом лишился денег второй заявитель. 38- летнему местному жителю позвонили и представились «службой безопасности банка», помимо списанных денежных средств, потерпевший оформил кредит и перечислил мошенникам денежные средства в сумме более 70 000 рублей.

39 — летней заявительнице мошенники предложили обезопасить денежные средства и убедили назвать коды из смс сообщения, после этих манипуляций, потерпевшая лишилась денежных средств в сумме 420 000 рублей.

Уважаемые граждане, следуйте простым правилам, чтобы не стать жертвой мошенников:

- при поступлении звонка со словами абонента: «Вам звонят из службы безопасности банка»- ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР!

- не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности персональные идентификационные номера (CVC – последние три цифры на обратной стороне карты), даже сотрудникам банка. Ни один сотрудник банка не имеет права спрашивать PIN – код;

- не называйте пароли поступающих сообщений;

- подключить СМС информирование. Такая услуга позволяет отслеживать все операции, совершенные с вашей карты.

Будьте бдительны!