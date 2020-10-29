ФСБ сообщает...

/Происшествия/

В ходе совместных мероприятий сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Сочинского центрального таможенного поста, пресечена попытка перемещения через государственную границу РФ подакцизных товаров (табачной продукции) путем укрытия в грузовом транспортном средстве.

Так, в грузовом транспортном средстве, следующем на въезд в РФ, в ходе проведения совместного досмотра обнаружена укрытая табачная продукция в количестве 2560 блоков (25600 пачек).

Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю