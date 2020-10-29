/Происшествия/

ФСБ сообщает...

В ходе совместных мероприятий сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Сочинского центрального таможенного поста, пресечена попытка перемещения через государственную границу РФ подакцизных товаров (табачной продукции) путем укрытия в грузовом транспортном средстве.

Так, в грузовом транспортном средстве, следующем на въезд в РФ, в ходе проведения совместного досмотра обнаружена укрытая табачная продукция в количестве 2560 блоков (25600 пачек).

Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Подросток хотел убить учителя из-за плохой оценки

Операция «Пешеход»

ФСБ сообщает...

В Геленджике полным ходом идёт модернизация спортивных объектов 

Вместе делаем город краше