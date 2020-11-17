Задержание нарушителя

/Происшествия/

10 ноября в 01 час 22 минуты водитель транспортного средства БМВ устроил «дрифт» на пересечении ул. Поярко с ул. Кооперативная, чем нарушил Правила дорожного движения общественный порядок и повредил разметку. Нарушитель был объявлен в розыск.

12 ноября водитель был разыскан и привлечен к административной ответственности

Командир 1 взвода роты №3 батальона №2 ПДПС ГИБДД УВД по г. Сочи лейтенант полиции Сидоров Александр Николаевич: «В ходе утреннего инструктажа была получена ориентировка на автомобиль БМВ, водитель которого несколько дней назад нарушил Правила дорожного движения, расположение транспортного средства на проезжей части. А также своими действиями нанес ущерб дорожной разметке и дорожному покрытию. В ходе проведения мероприятий был остановлен и привлечен к административной ответственности по двум статьям».

Нарушителем оказался 22 летний житель Свердловской области, который пояснил, что таким образом решил снять нервное напряжение. О том, что нарушает общественный порядок, нарушает Правила и портит разметку он не подумал.

В отношении водителя были составлены административные материалы по ст.12.33 КоАП РФ (штраф 10000 рублей), ч.1 ст.12.15 КоАП РФ (штраф 1500 рублей)

Кроме того, за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ, судом Центрального района принято решение о назначении наказания в виде административного ареста сроком на 7 суток.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи