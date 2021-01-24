Акции в поддержку Навального. Главное к 20:30 мск.

/Происшествия/

По всей стране задержаны более 3000 человек, больше всего в Москве (более 850) и Петербурге (более 320). В ходе несогласованных акций по всей стране, согласно предварительных данных, задержано около 300 несовершеннолетних, из них в Москве - около 70, в Питере - около 30.

Проект «ОВД-Инфо», который с момента своего основания в 2011 году регулярно считает количество задержанных во время протестов, называет эти цифры рекордными (прошлый рекорд был в 2017 году — 1769 задержанных по всей России, из которых 866 в Москве).

В МВД сообщили о четырех тысячах участников акции в Москве. Проект «Белый счетчик» оценил количество протестующих в Москве в 15-20 тысяч на пике, видимо, это еще один рекорд для несогласованной акции.

В московской мэрии сообщили, что в протестах участвовали 19 человек с коронавирусом.

В Москве акция проходила на Пушкинской площади, Тверской улице, Страсном бульваре, Трубной площади, Цветном бульваре, затем протестующие переместились к СИЗО «Матросская тишина», где находится Навальный.

На Цветном бульваре протестующие атаковали автомобиль ФСБ с номерами АМР, по предварительным данным, водитель получил травму глаза.

Другой резонансный случай произошел в Петербурге, где полицейский сильно ударил ногой в живот женщину, видео инцидента изучает полиция.

В России протесты затронули как минимум 112 городов. На Кубани самый массовый прошел митинг в Краснодаре. В Новороссийске шествие провели от площади у Морвокзала до администрации города-героя. Есть задержания.

В поддержку Навального также прошли акции и в ряде зарубежных городов, в основном около российских посольств и консульств. В Лондоне вывесили трусы Навального как новый флаг оппозиции.

Источник: Телеграм-каналы