Решение суда вступило в законную силу

/Происшествия/

По результатам проведенных Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю контрольных мероприятий, выявлен факт использования юридическим лицом водной акватории Черного моря в районе п. Широкая балка в не заявленных целях.

Он использовал для проката гидроциклов. На основании договора водопользования правонарушителю указанный участок акватории предоставлен для использования в рекреационных целях без применения технических плавательных средств.

Октябрьским районным судом города Новороссийска Краснодарского края в отношении данного юридического лица вынесено постановление о назначении административного наказания по ч.1 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований).

Учитывая обстоятельства административного правонарушения, имущественное положение привлекаемого лица, осуществляющего деятельность в сфере, наиболее пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции, судом назначено наказание в виде штрафа в размере половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 8.17 КоАП РФ в размере 50 000 руб., без конфискации орудий совершения административного правонарушения.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю