По результатам мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и кормов выявлено 29 проб несоответствующих требованиям Технических регламентов Таможенного союза

/Происшествия/

Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе проведения государственного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и кормов за 1-й квартал 2021 года отобрана 751 проба подконтрольной госветнадзору продукции на пищевую безопасность и фальсификацию

Из них в 29 пробах выявлены несоответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза по микробиологическим, химико-токсикологическим показателям безопасности, по фальсификации. Отбор проб (образцов) продукции проводился у производителей, в местах хранения и реализации подконтрольной продукции, в организациях и учреждениях бюджетной сферы, находящихся в зоне осуществления полномочий Южного межрегионального управления Россельхознадзора. По Краснодарскому краю отобрано 556 проб, из них - 19 положительные, по Республике Адыгея отобрано 52 пробы, положительные – 4 пробы, по Республике Крым и городу Севастополь отобрано 143 пробы, из них положительные - 6 проб.

В отношении производителей некачественной продукции, по Южному межрегиональному управлению Россельхознадзора выносятся постановления об административно – правовых нарушениях в соответствии с КоАП РФ, выдаются предписания о прекращении действия деклараций соответствия, проводятся контрольно – надзорные мероприятия с целью установления источника и причин возникновения остатков лекарственных средств в пищевой продукции. Так за указанный период недобросовестные производители привлечены к ответственности в виде штрафа на сумму более 2 млн.рублей и отозвано 19 декларации о соответсвии.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора