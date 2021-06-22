О первых результатах надзора за мероприятиями по борьбе с амброзией полыннолистной на территории Краснодарского края

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Должностными лицами Южного межрегионального управления Россельхознадзора проводится работа по надзору на территории Краснодарского края за проведением землепользователями мер борьбы с амброзией полыннолистной, путем проведения контрольно-надзорных мероприятий: плановых (рейдовых) осмотров, обследований, плановых проверок, внеплановых проверок.

С начала года было проведено 442 плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков с целью выявления карантинных объектов, в том числе амброзии. В ходе проведения мероприятий в связи с выявлением очагов распространения амброзии полыннолистной хозяйствующим субъектам направлено 854 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области фитосанитарного надзора.

Кроме того, по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов Краснодарского края составлено 60 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации.

Повсеместная и эффективная борьба с амброзией полыннолистной обеспечит локализацию и ликвидацию данного опасного карантинного сорняка, что поспособствует восстановлению плодородия почв, улучшению здоровья людей и поможет создать благоприятную среду для проживания людей.

Только вырывание растения с корнем или его постоянное скашивание поможет уничтожить карантинный объект полностью.

От редакции: тревогу о наступлении амброзии стали поступать в редакцию в последние две недели. Больше всего жалоб из Приморского и Южного района Новороссийска, Крымского района. Мы просим специалистов Россельхознадзора обратить внимание на бездействие местных властей.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора