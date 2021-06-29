Действующий депутат анапского Совета депутатов и бывший глава Витязево Леонид Кориафили пустился в бега

/Происшествия/

По одной версии, Леонид Георгиевич должен многомиллионные суммы неким людям, которым он втулил участки у моря. А потом на этих участках были построены отели, которые снесли.

По другой версии - он просто кинул на 100 миллионов какого-то чеченского бизнесмена.

Официальную версию, думаем, скоро озвучат. Но пока так - депутат в бегах и его ищет полиция.

В общем, скоро на одного депутата в анапском Совете станет меньше, к гадалке не ходи!

Источник: Телеграм-канал