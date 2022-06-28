В ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю не допустили доставку средств сотовой связи на территорию учреждения

/Происшествия/

В результате реализации оперативной информации сотрудники ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю задержали гражданина, намеревавшегося перебросить через основное ограждение колонии средства мобильной связи.

23-летний гражданин, ранее отбывавший наказание в ИК-11, был остановлен на прилегающей к исправительному учреждению территории. В ходе состоявшейся с сотрудниками учреждения беседы, бывший осужденный добровольно выдал находившиеся при нем 2 сотовых телефона, 2 зарядных блока к ним и две сим-карты. При этом он пояснил, что намеревался осуществить переброс данных предметов через основное ограждение колонии. Средства мобильной связи предназначались осужденным, отбывающим наказание в ИК-11.

По данному факту проводится проверка.

Материалы в отношении гражданина, попытавшегося организовать доставку запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения, будут направлены в мировой суд для привлечения к административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ.