Почти 500 нарушений правил дорожного движения зафиксировано на железнодорожных переездах СКЖД за 9 месяцев

/Происшествия/

В январе – сентябре текущего года на железнодорожных переездах Северо-Кавказской магистрали произошло 30 ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 25 ДТП.

В результате ДТП за 9 месяцев 2022 года 3 человека погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период погибли 2 человека и 14 пострадали.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в 2022 году совместно с сотрудниками ГИБДД организовано 200 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Дежурные по переездам зарегистрировали 482 нарушения правил дорожного движения. В отношении 132 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.