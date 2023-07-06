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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проекта федерального закона «О безопасности людей на водных объектах»

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, который создает нормативную базу в области обеспечения безопасности людей на поверхностных водных объектах на территории нашей страны.

 

В частности, в рамках инициативы, предлагается закрепить права и обязанности граждан на водных объектах, условия содержания и пользования пляжами, условия использования техники и другое:

- Право граждан на охрану их жизни и здоровья

- Право на получение информации об обеспечении безопасности

- Обязанность сообщать о происшествиях в ЕДДС

- Обязанность организации безопасных стоянок и использования маломерных судов, контролируемая Госинспекцией 

- Обязанность очистки дна водного объекта в границах зоны купания

- Оборудование и содержание пляжа

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах при использовании переправ

- Разработка правил пользования водными объектами на основе методических рекомендаций

- Обязанность установки знаков безопасности на пляжах.

Это и многое другое будет законодательно закреплено после окончательного принятия проекта депутатами Государственной Думы.

Поправки в законопроект нужно предоставить до 1 августа 2023 года, поэтому в комментариях вы можете оставить свое мнение, что важно законодательно закрепить в вопросах использования водных объектов 

Наш пример: Мы считаем, что важно законодательно закрепить запрет на распитие любых алкогольных напитков на территории пляжа, а также ужесточить меру наказания за распитие.

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Категория: Новости / Происшествия

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